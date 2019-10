“Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2019”. Parte oggi 21 ottobre e si protrarrà fino al 25 la nuova edizione della settimana di sensibilizzazione, di diffusione della cultura della sicurezza indetta da Eu-Osha.

L’evento rientra tra le attività previste dalla campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019 che si concluderà il 12 novembre a Bilbao. Tema centrale sarà quindi ancora una volta la gestione la conoscenza e la prevenzione dei rischi derivanti da sostanze pericolose.

L’invito Eu-Osha è per la diffusione della conoscenza, per favorire l’accesso alle risorse utili a una migliore gestione dei rischi, a ridurre l’esposizione, all’adozione di buone prassi e di nuove modalità efficaci negli ambienti di lavoro. Così l’Agenzia nella nota del 21 ottobre: “Secondo uno studio Eurobarometro, che ha coinvolto quasi 28 000 persone in 28 paesi, il 65% degli intervistati si preoccupa di essere esposto a sostanze chimiche pericolose“.

Qui sono raccolti tutti i materiali attraverso i quali è possibile diffondere i messaggi Eu-Osha e della campagna, qui tutti gli eventi in programma tenuti dai vari focal point europei.

In Italia il 24 ottobre si terrà a Matera la “Cerimonia conclusiva della campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose” tenuta dall’Inail, focal point italiano, e la consegna dei premi buone prassi nazionali. Location sarà il Palace Hotel – sala Convivio.

Info: Eu-Osha Settimana europea salute e sicurezza sul lavoro 2019

