L’Helpdesk Reach ed Echa informano circa l’approvazione da parte della Commissione europea di nuove norme sui requisiti che le aziende dovranno comunicare in merito ai nanomateriali.

Si tratta di nuovi requisiti che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, avranno l’obiettivo di consentire un controllo sistemico sulle proprietà dei nanomateriali, sull’utilizzo e sui rischi per la salute e per l’ambiente.

I cambiamenti riguarderanno produttori e importatori e saranno rilevanti per le nanoforme di sostanze che rientrano nel regolamento Reach. Echa invita le aziende a prepararsi alla novità e annuncia la possibile pubblicazione di nuove guide e supporti.

Info: Helpdesk Reach nuovi requisiti informazione nanomateriali

