Dall’11 al 17 ottobre si terrà la nuova edizione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, appuntamento istituzionale di sensibilizzazione e promozione di buone prassi che coinciderà con la giornata “Io non rischio” dell’11 ottobre 2020.

La settimana si svolgerà attraverso eventi in presenza ridotti di numero per emergenza Covid e piazze virtuali. Seguiti dai social della Protezione civile con #SettimanadiPC.



I temi saranno come ogni anno: comportamenti consapevoli e misure di auto-protezione, scenari di rischio, buone prassi e moderna pianificazione di protezione civile.



La manifestazione sarà inaugurata dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli.

La Settimana è stata istituita nel 2019 con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Si tiene in corrispondenza della “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali – International Day For Disaster Risk Reduction” celebrata dall’Onu ogni 13 ottobre e che per il 2020 avrà come tema: Disaster risk governance #DRRday #ItsAllAboutGovernance.

L’edizione 2020 di “Io non rischio” sarà totalmente digitale e ripresa sui social ufficiali dell’evento. Per evitare occasioni di assembramento, per il distanziamento fisico e sanitario, per la resilienza. “Nell’ambito della protezione civile, la resilienza di una comunità viene definita come la sua capacità di affrontare gli eventi calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzata o addirittura trasformata”.

