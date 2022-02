117.920 segnalazioni di reazioni avverse dal 27 dicembre 2020 al 26 dicembre 2021 su 108.530.987 dosi, tasso di segnalazione 109 casi ogni 100mila somministrazioni. Sono i dati Aifa del Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19 pubblicato e presentato il 9 febbraio 2022.

Delle 117.920 segnalazioni l’83,7% ovvero 98.717 casi è riferito a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. 16,2% le segnalazioni di eventi gravi, il 73% avvenuti nella giornata della vaccinazione.

Rapporto somministrazione e segnalazioni per tipi di vaccino: Comirnaty 69,1% e 68% delle segnalazioni, Spikevax 18,3% e 10,8%, Vaxzevria 11,2% e 19,8%,e Janssen 1,4% e 1,4%.

Terza dose, somministrazione partita a settembre 2021: 3.510 segnalazioni su 16.198.231 somministrazioni, ovvero 21,7 segnalazioni ogni 100mila dosi. 84,1% per eventi non gravi. 730 le segnalazioni per vaccinazione eterologa.

Vaccinazioni pediatriche, 5-16 anni. 4.178.361 di dosi al 26 dicembre 2021, il 96& 5-11 anni. 1.170 segnalazioni, 28 eventi ogni 100mila. In gran parte risolti nel giorno stesso della segnalazione. Febbre, cefalea, stanchezza e vomito.

Aifa: “La vaccinazione per COVID-19 è indicata sia in gravidanza sia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza dai dati di farmacovigilanza e di studi ad hoc in questa popolazione”.

