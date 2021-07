Sindrome di Guillain-Barré aggiunta nelle informazioni sul vaccino Janssen tra gli effetti indesiderati molto rari. A comunicarlo Aifa con una nota del 23 luglio 2021.

108 i casi analizzati dal PRAC Ema segnalati da tutto il mondo al 30 giugno 2021, su 21 milioni di somministrazioni. 1 caso con esito fatale.

La nota Aifa riporta come già fatto per gli altri vaccini, indicazioni per la prevenzione rivolte ai pazienti. Occorre rivolgersi immediatamente a un medico qualora si verificassero i seguenti sintomi:

visione doppia o difficoltà a muovere gli occhi

difficoltà a deglutire, parlare o masticare

problemi di coordinazione e instabilità

difficoltà a camminare

sensazioni di formicolio alle mani e ai piedi

debolezza agli arti, al torace o al viso

problemi con il controllo della vescica e la funzione intestinale

