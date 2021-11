Sono state approvate il 3 novembre dalla Conferenza Stato Regioni le nuove linee di indirizzo sull’attività fisica, documento per la promozione dell’attività fisica, strumento che operatori pubblici e stakeholders potranno utilizzare per interventi e programmi.

Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie.

Il documento è segnalato dal Ministero della Salute con un post dell’8 novembre 2021.

Deriva da quanto sancito dall’Accordo Stato Regioni del 7 marzo 2019, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 , dalle Linee guida su attività fisica, comportamento sedentario e sonno per i bambini sotto i 5 anni Oms 2019, Linee guida su attività fisica e comportamenti sedentari Oms 2020 e infine dagli aggiornamenti dei Lea del 2017.

Evidenzia il ruolo dell’attività fisica per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, a livello terapeutico e per il sostegno del benessere della popolazione. Riporta indicazioni per organizzare attività fisica prendendo in considerazione le differenti caratteristiche o esigenze della persona. Riporta riflessisoni sul ruolo dell’attività fisica nelle fasi post pandemiche Covid.

Questo l’indice delle linee guida:

Revisione delle raccomandazioni;

nuove raccomandazioni per specifiche patologie;

Importanza della formazione per la promozione dell’attività fisica.

