ROMA – Linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni. Pubblicato dal Ministero della Salute un documento destinato alle professionalità sanitarie per l’analisi e la cura dei disturbi posturali. Documento che apporta nuove indicazioni alla letteratura corrente in merito a peso epidemiologico e presa in carico delle persone con problemi di postura.

“La postura rappresenta la posizione assunta dalle varie parti del corpo le une rispetto alle altre e rispetto all’ambiente circostante e al sistema di riferimento del campo gravitazionale”. Così si legge nella premessa. Le linee guida partono dall’inquadramento del tema postura, equilibrio statico e dinamico, per poi procedere nell’analisi di modalità anamnestiche, diagnostiche, ragionando attraverso cinque raccomandazioni. Basate sulla letteratura scientifica attuale e suddivise per gradi di forza in base alla solidità dei dati condivisi dalla comunità scientifica e dagli esperti.

“La valutazione dell’allineamento posturale deve prevedere uno standard di posizione. La diagnosi clinica di una disfunzione posturale richiede la valutazione dell’allineamento tra cranio e segmenti corporei e di questi tra loro nonché la palpazione di specifici distretti muscolari e punti di emergenza nervosa. La diagnosi di disfunzione posturale necessita oltreché di valutazioni cliniche anche di specifiche indagini strumentali per identificarne la natura e l’entità. L’esame clinico di un disturbo posturale deve prevedere un percorso in sensocranio-caudale. Al fine di conseguire un miglioramento dello stato di salute dell’individuo si deve prevedere non solo il trattamento degli aspetti sintomatici del soma, ma anche quello delle condizioni causali, tenuto conto della correlazione cranio-caudale”.

Le linee guida sono state realizzate da un apposito Gruppo di lavoro istituito con D.M. 23 novembre 2016 e D.M. 27 gennaio 2017. Sono state approvate dal Consiglio superiore di sanità. Verranno aggiornate ogni quattro anni.

Info: Ministero della Salute Linee guida nazionali sulla postura

