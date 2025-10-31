Bonus mamme. Pubblicata da Inps la circolare n.139 del 28 ottobre 2025 con chiarimenti e scadenze per la richiesta del contributo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
Il contributo interessa lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, casse professionali e Gestione Separata.
I requisiti essenziali sono reddito da lavoro inferiore ai 40mila euro e almeno due figli, anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio. Fino al compimento dei 18 anni dal terzo figlio in avanti. In quest’ultimo caso non rientrano nel bonus le donne titolari di contratto a tempo indeterminato. I requisiti devono essere perfezionati entro il 2025.
Il bonus sarà pari a 40 euro mensili e verrà erogato in un’unica soluzione entro dicembre 2025 oppure entro febbraio 2026 per le domande presentate fuori dalla prima scadenza.
Domande online entro il 9 dicembre 2025. “Entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026“.