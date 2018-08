LETTURE ESTIVE – In occasione della pausa estiva proponiamo ai nostri lettori una serie di letture che avranno come tema la nuova campagna Eu Osha 2018 – 2019 Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostane pericolose. In particolare il sito di riferimento, gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

In questa prima lettura presentiamo la pagina Strumenti e Pubblicazioni del sito.

Tra le risorse cui potrà attingere il lettore figurano:

Pubblicazioni e infografiche : disponibili più di cento documenti in materia di sostanze pericolose, aggiornati periodicamente con le ultime novità.

: disponibili più di cento documenti in materia di sostanze pericolose, aggiornati periodicamente con le ultime novità. Casi studio : pubblicati da aziende private, istituzioni pubbliche, autorità e associazioni sindacali, descrivono le applicazioni pratiche delle misure di prevenzione negli ambienti di lavoro.

: pubblicati da aziende private, istituzioni pubbliche, autorità e associazioni sindacali, descrivono le applicazioni pratiche delle misure di prevenzione negli ambienti di lavoro. Materiale informativo della campagna: volantini, guide, presentazioni in powerpoint e opuscoli sulla campagna in atto.

della campagna: volantini, guide, presentazioni in powerpoint e opuscoli sulla campagna in atto. Normativa Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la legislazione attuale riguardo la protezione dei lavoratori dagli effetti nocivi delle sostanze pericolose.

Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la legislazione attuale riguardo la protezione dei lavoratori dagli effetti nocivi delle sostanze pericolose. Film di Napo : video cartoon didattici sulla sicurezza sul lavoro con protagonista Napo.

: video cartoon didattici sulla sicurezza sul lavoro con protagonista Napo. OSHwiki: la sezione tematica che consente a chiunque di approfondire le proprie conoscenze in merito alle sostanze pericolose negli ambienti di lavoro.

Gli strumenti sopra elencati costituiscono dei pratici approfondimenti sui rischi derivanti dalle sostanze pericolose presenti negli ambienti di lavoro. Come identificarli e gestirli alla luce della legislazione vigente.

Info: Salute e sicurezza ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose, Strumenti e Pubblicazioni

Ti potrebbe interessare