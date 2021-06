Vaccini sui luoghi di lavoro. Uniti, per la ripresa in sicurezza. Questa la campagna lanciata il 1° giugno dal Ministero del Lavoro per informare sul protocollo per le vaccinazioni Covid nei luoghi di lavoro.

Due gli spot TV e radio, lanciati su reti nazionali e sui social dello stesso Ministero.

Al lavoro per il rilancio.

Puoi accedere al vaccino anti #Covid19 anche sul tuo luogo di #lavoro



🔸#VacciniSulLavoro🔸

Uniti, per la ripresa in sicurezza pic.twitter.com/VnCbiXwt86 — Ministero Lavoro (@MinLavoro) June 1, 2021

Il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stato siglato lo scorso 6 aprile da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, Inail e Ministero Sviluppo Economico, Parti Sociali.

Contiene le Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, è stato completato dal documento tecnico dello scorso maggio.

È stato siglato contestualmente all’aggiornamento del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Info: Ministero Lavoro, Vaccini sul lavoro, Uniti per la ripresa in sicurezza

