Il Ministero del Lavoro informa che è online dal 31 maggio 2019 il sito realizzato dallo stesso Ministero in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’Ilo Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il nuovo portale è stato pubblicato a seguito dell’evento per il 100° anniversario che si è tenuto a Roma il 31 maggio convocato dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli Affari Esteri. Evento dal titolo “Il futuro del Lavoro”. Riporta informazioni sull’Ilo (missione, tappe, link utili), gli eventi e il rapporto tra Ministero del Lavoro e l’Organizzazione internazionale del lavoro.

“Nel 1919, quaranta Stati si incontrarono a Washington per porre le basi dell’istituzione internazionale che oggi conosciamo come OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Dopo cento anni, i Paesi sono diventati 187 e molti passi in avanti sono stati fatti in tema di diritti, condizioni di lavoro e dialogo sociale”.

Info:

nota Ministero Lavoro nuovo sito 100 anni Ilo

sito centenario Ilo

