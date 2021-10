Greenpas50+. Rilasciato da Inps il servizio online per la verifica automatizzata delle certificazioni Covid per l’accesso ai luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021.

Messaggio Inps n.3589 del 21 ottobre 2021. Il servizio permette la verifica asincrona delle certificazioni interrogando la PN-DGC e riguarda i datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti e non aderenti a NoiPA.

La nota Inps riporta indicazioni per le tre fasi del funzionamento dell’applicativo:

accreditamento dei datori di lavoro come Verificatori con SPID/CIE/CNS/PIN.;

con SPID/CIE/CNS/PIN.; verifica dati aziendali da parte di Inps tramite Piattaforma Nazionale-DGC;

verifica da parte dei Verificatori dei dati emersi.

Come previsto dalla normativa sono esclusi dalle verifiche i dipendenti non in servizio, in lavoro agile.

La nota ricorda che nel caso in cui il sistema non riscontri la possibilità di accesso e la persona ritenga di disporre di certificazione verde, questa “ha comunque “diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4” del Decreto (VerificaC19) (art. 13, comma 15, del D.P.C.M. 17 giugno 2021)”.

Pagina informativa e manuale

Tutte le informazioni sono raccolte da Inps nella pagina informativa Verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e nel manuale utente Richiesta verifica green pass.

