Agenzia delle Entrate con risoluzione 2/E 11 gennaio 2021 ha rilasciato il codice tributo per il credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro.

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite

modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il codice tributo è il “6918 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34”.

Ricordiamo come il credito sia del 60% delle spese e fino a 80mila euro e interessa “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”.

Comunicazione delle spese entro il 31 maggio 2021, cumulabile con altre agevolazioni e utilizzabile nel 2021 in compensazione, cedibile a terzi.

Per l’utilizzo in compensazione necessario presentare richiesta esclusivamente attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Indicazioni di riferimento sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 , aggiornato l’8 gennaio 2021.

Info: Agenzia Entrate risoluzione 2/E 11 gennaio 2021

