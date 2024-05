Bando Isi Inail 2023. Sono stati rilasciati da Inail due video tutorial sul bando in corso, per la gestione corretta delle fasi 2 e 3 che stanno per attivarsi. Download del token, codice identificativo, registrazione al portale per il Click Day.

Le due fasi riguarderanno le domande che dopo la scadenza per la compilazione del 30 maggio, risulteranno in posizione corretta per il Click Day. Non quindi contrassegnate con No click day (Ncd).

Questi i video.

Le indicazioni possono essere consultate anche sulle “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023″ rilasciate pochi giorni addietro e disponibili nella pagina principale del Bando Isi.

