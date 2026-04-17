Bando Isi 2025. Rilasciata da Inail una nuova sezione online che raccoglie strumenti informativi e operativi sulla procedura di finanziamento in corso.

Bando Isi – Strumenti informativi è un’area di supporto agli utenti ed è suddivisa in tre aree:

Requisiti;

Progetti;

Procedura.

Riporta e descrive con strumenti digitali e video tutorial, come verificare i propri requisiti per l’accesso alla candidatura, casi tipo e funzionamento della procedura.

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