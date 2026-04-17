Con nota del 15 aprile il Ministero del Lavoro informa sulla pubblicazione dell’Avviso Fondo Screening – DAE 2026, avviso per il finanziamento 2026 di programmi di screening e informativi sulle malattie cardiovascolari e oncologiche e per l’acquisizione di Defibrillatori Semiautomatici e Automatici (DAE), da parte delle aziende.

Il fondo, disposto dall’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da decreto del 17 dicembre 2025 stanzia 500mila euro, per interventi nell’annualità 2026. Nel caso di programmi di screening dovranno prevedere accordi con strutture sanitarie e nel caso dei DAE dovrà trattarsi di aziende non obbligate alla dotazione degli stessi.

Per gli screening previsto un massimale di 2mila euro e mille euro per i defibrillatori.

Domande online su https://screeningdae.lavoro.gov.it partire dalle ore 10:00 del 27 maggio 2026 fino alle ore 23:59 del 31 gennaio 2027. Richieste esaminate in ordine cronologico e contributi concessi fino a esaurimento delle risorse.

Questa la pagina del Ministero con ulteriori informazioni per la compilazione delle domande e con l’URP online.

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