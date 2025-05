Bando Isi Inail 2024. Pubblicate da Inail le regole tecniche per l’invio del codice nel prossimo Click Day.

Si tratta del bando indetto lo scorso dicembre e che ha stanziato 600 milioni per interventi in azienda riguardanti la sicurezza sul lavoro. Attualmente è in corso la procedura informatica per la compilazione della domanda, aperta il 14 aprile e in chiusura il 30. Qui i videotutorial per la compilazione.



Inail informa che il prossimo aggiornamento del calendario del bando avverrà entro il 30 maggio. Questo il calendario.

Ti potrebbe interessare