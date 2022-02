Con comunicato del 31 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha informato sulla pubblicazione dei modello dichiarativi 2022 che potranno essere utilizzati da persone fisiche, società ed enti non commerciali.

I modelli sono stati pubblicati con provvedimenti del 31 gennaio e riportano le relative istruzioni. Sono:

Redditi 2022–SP;

Redditi 2022–SC;

Consolidato nazionale e mondiale 2022;

Redditi 2022–ENC;

dichiarazione annuale IVA 2022 anno 2021;

Irap 2022;

REDDITI 2022-PF;

Modelli ISA 2022 e istruzioni.

Nuove FAQ bonus edilizia e canale comunicazioni

Con nota del 28 gennaio 2022 la stessa Agenzia ha informato sul prossimo aggiornamento del canale per le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura inerenti i bonus edilizi e della pubblicazione di nuove FAQ.

Le novità derivano da quanto approvato in materia nella Legge di Bilancio 2022. Comunicazioni senza visto di conformità per edilizia libera e lavori inferiori ai 10mila euro. Obbligo che permane per Bonus facciate e Superbonus.

Il canale verrà aperto dal 4 febbraio 2022.

Mobilità sostenibile

Del 28 gennaio infine il provvedimento che ha definito le modalità di invio delle domande e modello per il nuovo Bonus mobilità sostenibile.

Domande dal 13 aprile al 13 maggio 2022.

Credito di imposta 2022, fino a 750 euro. Per acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti trasporto pubblico, car-sharing. Rottamazione di veicoli categoria M1.

Importo dei crediti comunicato entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio delle domande.

