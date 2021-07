Pubblicata da Inps la nota n.2731 del 27 luglio 2021 con le indicazioni per le scadenze dei versamenti per artigiani, commercianti e professionisti prorogate dall’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione separata dei liberi professionisti. Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Per effetto del decreto 25 maggio convertito dalla legge 23 luglio 2021 vengono prorogati al 15 settembre 2021 e senza maggiorazione i versamenti per dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per le seguenti tipologie di professionisti:

con approvati Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

esclusi da ISA;

regime forfettario;

l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;

inizio o cessazione attività;

redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro sono stati prorogati quindi i versamenti Inps per la Gestione speciale attività commerciale e artigiani:

saldo 2020 e primo acconto 2021 contribuzione reddito d’impresa;

saldo 2020 e primo acconto 2021 contribuzione reddito ai fini Irpef Gestione separata.

Ti potrebbe interessare