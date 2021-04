A partire dal 29 aprile è online la procedura Inps per la richiesta del Congedo 2021 per genitori dipendenti del privato. A comunicarlo lo stesso Istituto con il messaggio 1752 del 29 aprile 2021.

La procedura, per esteso è online accessibile con Pin antecedente ottobre 2020, Spid, Cie, Cns, Contact center integrato e patronati.

Ricordiamo che come già indicato da Inps con la circolare del 14 aprile, secondo l’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, il congedo spetta in alternativa al lavoro agile e all’altro genitore convivente in caso di: quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

In alternativa ad altro genitore anche non convivente in caso di minore con disabilità grave.

Indennità del 50% e contribuzione figurativa.

