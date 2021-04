Sono state pubblicate da Inps nuove circolari con indicazioni per la richiesta di benefici previdenziali da normativa Covid e per esoneri contributivi.

La circolare12 aprile 2021, n. 56 riporta primi chiarimenti per l’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di bilancio 2021 per assunzione giovani, ovvero per tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato per lavoratori fino a 30 anni, formalizzate nel 2021-2022. Si tratta di prime indicazioni operative.

Quella del 12 aprile 2021, n. 57 pubblica integrazioni per quanto riguarda l’esonero straordinario della contribuzione 1° gennaio 2020 – giugno 2020 delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

La circolare Inps 14 aprile 2021, n. 58 segnala invece le istruzioni operative per la richiesta dei servizi di baby-sitting come previsto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, per figli minori di 14 anni, per quarantena o Dad dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Circolare 14 aprile 2021, n. 63 riguarda invece il congedo 2021 per i genitori ancora per effetto del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,

per figli minori di 14 anni o astensione dal lavoro per figli fra i 14 e i 16 anni.

Infine nella circolare del 14 aprile 2021, n. 61 sono riportate nuove indicazioni per il Reddito di emergenza previsto dal Decreto sostegni per i mesi marzo, aprile e maggio 2021.

