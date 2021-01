Pubblicato da Inps un messaggio del 15 gennaio 2021 con nuove indicazioni sulla tutela dei lavoratori dipendenti del privato in caso di quarantena per Covid e per i lavoratori fragili.

La circolare segue la precedente del 9 novembre 2020 n.4157 e riguarda le novità derivanti dalla legge di bilancio 2021.

Lavoratori in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: dal 1° gennaio 2021 il medico curante non dovrà più indicare nella certificazione gli estremi del provvedimento sanitario come invece obbligatorio nel 2020.

Lavoratori fragili: nuovo periodo di tutela, ovvero equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero, dal 1°gennaio – al 28 febbraio 2021.

Proroga anche dello svolgimento di norma del lavoro in modalità agile.

“Si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”.

Info: Inps messaggio 15 gennaio 2021 n.171

Ti potrebbe interessare