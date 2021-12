Pubblicata da Inps una nota del 7 dicembre 2021 riguardante le aziende agricole escluse dalla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’Istituto informa che le aziende escluse per errore riceveranno la riduzione spettante e ne troveranno comunicazione nel Cassetto previdenziale. Possibile richiesta di compensazione per chi avrà già versato il primo trimestre 2021.

Riduzione edilizia

Con nota del 7 dicembre 2021 n.181 Inps informa sulla conferma della riduzione contributiva per le imprese edili anno 2021 pari all’11,50%. Come disposto dal decreto 30 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La riduzione dovrà essere richiesta online attraverso il Cassetto previdenziale aziende. La circolare stessa riporta chiarimenti e istruzioni per l’invio.

LPU

Con messaggio del 30 novembre Inps pubblica quindi informazioni sull’accredito della contribuzione figurativa per il Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU) e per la segnalazione contributiva qualora gli accrediti non siano stati ricevuti.

