Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali. Con ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre sono state pubblicate le nuove linee guida per le attività economiche e la prevenzione Covid approvate il 2 dicembre dalla Conferenza delle Regioni.

Il documento è in vigore dal 6 dicembre e va a sostituire integralmente il precedente pubblicato il salute 29 maggio 2021. Ha mantenuto la stessa impostazione adottata in passato, intento sintetico per un’immediata applicazione, introducendo quanto previsto in merito a vaccinazione e certificazione verde COVID-19.

Qualora sia necessario le misure previste potranno essere rimodulate anche in senso restrittivo.

Le linee guida ricordano che la vaccinazione non abolisce il rispetto delle prassi e delle norme di prevenzione, in particolare l’utilizzo della mascherina. Per l’ingresso nei luoghi di lavoro occorre rispettare ogni adempimento del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

“Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti“.

Le categorie nelle quali sono suddivise le linee guida:

Ristorazione e cerimonie,

Attività turistiche e ricettive,

Cinema e spettacoli dal vivo,

Piscine termali e centri benessere,

Servizi alla persona,

Commercio,

Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre,

Parchi tematici e di divertimento,

Circoli culturali, centri sociali e ricreativi,

Convegni e congressi,

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’,

Sagre e fiere locali,

Corsi di formazione,

Sale da ballo e discoteche.

Ti potrebbe interessare