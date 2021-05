Segnalato da Inail focal point Italia per Eu-Osha un bando della stessa Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro per la raccolta di informazioni ed esempi di sistemi di monitoraggio e controllo della sicurezza in azienda.

Overview of research and practices in relation to new monitoring systems for improving worker safety and health. Una call for action con scadenza 23 giugno 2021 che ha l’intento di fotografare tecnologie metodi e innovazioni utilizzati dalle aziende, in particolare accorgimenti digitali. Con il digitale che sarà il tema della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri che succederà quella sui Dms attualmente in corso.

Come indicato da Inail, nell’avviso possono essere evidenziati Dpi, monitoraggi statici e mobili, applicativi online, codici di condotta, linee guida.

Qui per partecipare.

Dms e telelavoro

Restando sul tema Dms e Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22 Alleggeriamo il carico, Eu-Osha ha pubblicato una nuova relazione in inglese a titolo Lavoro durante la pandemia di COVID-19: strategie di rischi e prevenzione.

Rischi e benefici derivanti dal telelavoro, regolamenti UE e normativa, buone prassi, la valutazione dei rischi.

