Ricostruzione post sisma Italia Centrale e SuperBonus 110%. Questa la nuova guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2021 con chiarimenti per aziende e cittadini per l’utilizzo dei contributi per la ricostruzione post sisma 2016/2017 insieme ai recenti incentivi per edilizia e riqualificazione.

Un documento sulla combinazione dei contributi previsti dal decreto legge n. 189/2016 e di quelli previsti dal Superbonus, che va a riassumere le disposizioni del decreto legge n. 34/2020 e le Ordinanze commissariali n. 108/2020 e n. 111/2020.

Precedenti chiarimenti in materia sono stati pubblicati dall’Agenzia, rapportati alla normativa allora vigente, con circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, con la risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 e con la circolare

n. 30/E del 22 dicembre 2020. Ora la guida, che ha come riferimento le modalità e le scadenze introdotte dal Decreto Rilancio: ovvero 30 giugno 2022 per edifici singoli e 31 dicembre 2022 per edifici e parti comuni.

Come utilizzare insieme i contributi, importi eccedenti, progetto unitario di intervento e computo metrico estimativo, Superbonus ed edifici con danni lievi, interventi già con decreto di concessione del contributo.

Questo l’indice:

Introduzione,

Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali,

Aspetti procedurali,

La rendicontazione e la fatturazione,

Il superbonus per i lavori in corso d’opera al 1° luglio 2020,

La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma,

I tempi di conclusione dei lavori,

Il superbonus negli aggregati edilizi,

Il superbonus rafforzato,

gli ulteriori incentivi fiscali.

Info: la guida ricostruzione e Superbonus pubblicata sul sito del Commissario Ricostruzione Sisma 2016

