La piattaforma “Cessione crediti” come funziona e quando si utilizza. Questa la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate che riporta dettagli operativi per l’utilizzo della piattaforma già online per la gestione dei crediti di imposta cedibili a terzi.

Si tratta di un documento tecnico che illustra tutti i passaggi dell’applicativo, ai fini del monitoraggio, della cessione dei crediti e della visualizzazione di tutti i movimenti.

La piattaforma presenta già in automatico lo stato dei crediti relativi al Bonus vacanze per le strutture ricettive, spese di sanificazione e acquisto Dpi, spese adeguamento ambienti di lavoro.

Non sono presenti in automatico i dati dei crediti dei contratti di locazione di botteghe negozi, immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; Superbonus e interventi edilizi. Tali dati possono essere aggiornati comunicando le informazioni:

“della cessione dei crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione che determina il trasferimento del credito dal titolare ad altri soggetti cessionari (anche i proprietari degli immobili);

delle opzioni relative alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi (punto e), che determinano il trasferimento della detrazione dal titolare ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito).

La piattaforma potrà essere quindi utilizzata sia dai soggetti titolari dei crediti che dai cessionario e dai fornitori.

