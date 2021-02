Attiva dal 2 febbraio la procedura per richiedere l’accesso al Fondo salvaguardia imprese istituto con l’articolo 43 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per il sostegno al capitale di rischio di società in difficoltà.

La disciplina delle domande è stata definita con il recente decreto direttoriale 20 gennaio 2021. Stanziati 300 milioni per imprese attualmente in fase di confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Mise o in difficoltà finanziaria e che siano: marchi storici; con più di 250 dipendenti; di rilevanza strategica.

Previsti 10 milioni di euro per ogni operazione della durata di cinque anni con condizioni di exit definite.

La procedura gestita da Invitalia.

