Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate una circolare e una risoluzione con chiarimenti sul credito di imposta per affitto d’azienda e locazione non abitativa per attività industriali, commerciali, artigianali, agricole previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio.

Il credito copre il 60% del canone di immobili a uso non abitativo e il 30% dei contratti aziendali per marzo, aprile e maggio 2020.

L’affitto deve essere stato versato, il beneficiario deve avere avuto ricavi inferiori ai 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e deve avere avuto una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo aprile e maggio di almeno il 50%. Il credito può spettare anche a uno solo dei mesi previsti.

Credito utilizzabile in compensazione o ceduto al locatore e altri soggetti.

Codice tributo per F24: 6920 Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

