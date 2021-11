Bonus edilizi e Superbonus, visto conformità e asseverazione. Con comunicato del 29 novembre e circolare a circolare n. 16/E del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato regole, chiarimenti e istruzioni riguardanti controlli, misure anti frode per le agevolazioni fiscali in edilizia in vigore a seguito dell’emanazione del Dl 157/2021.

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni

fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

Visto di conformità, asseverazione, i casi in cui non sussiste obbligatorietà, visto di conformità sulla dichiarazione. Le istruzioni riguardano quanto già i vigore dal 12 novembre 2021 e oggetto di misure di accertamento e recupero, contestualmente razionalizzate e potenziate.

Quanto già trattato con il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528 sul nuovo modello di comunicazione delle opzioni e istruzioni per la compilazione.

Superbonus: obbligo conformità anche per detrazione in dichiarazione dei redditi a partire dalle fatture emesse dal 12 novembre 2021. Per persone fisiche, enti non commerciali, imprese individuali, enti commerciali con criterio di competenza. Non obbligatorio con dichiarazione presentata dal contribuente con precompilata o tramite sostituto d’imposta, non obbligatorio anche in caso di visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.

Altri bonus: attestazione solo per cessione del credito e sconti in fattura, anche in questo caso dal 12 novembre 2021.

Provvedimenti possibili dell”Agenzia Entrate. Sospensione degli effetti della comunicazione, notificato dall’Agenzia entro cinque giorni dall’invio e potrà durare fino a 30 giorni. Questo va a sommarsi agli abituali controlli a posteriori.

La circolare riporta all’interno una tabella riepilogativa della normativa per Superbonus e Bonus che indica chiaramente le differenze pre e post 12 novembre 2021.

Ricordiamo le Faq pubblicate il 22 novembre 2021.

L’indice della circolare:

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi; Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.

Rafforzamento dei controlli preventivi.

