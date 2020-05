Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E nuovi chiarimenti sulle misure fiscali previste dal Dl n. 18/2020 Cura Italia e dal Dl n. 23/2020 Liquidità, chiarimenti su detrazioni, sospensioni, erogazioni liberali.

Il documento è stato pubblicato per rispondere a nuove domande inviate da associazioni di categoria, professionisti e contribuenti e dalle Direzioni regionali. È organizzato in quesiti raggruppati in aree tematiche. 32 in totale gli argomenti trattati. Di seguito le aree tematiche.

“Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

Credito d’imposta per botteghe e negozi;

Sospensione di versamenti tributari”.

“Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

Info: Agenzia Entrate, chiarimenti Decreti Cura Italia e Liquidità

Ti potrebbe interessare