Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nota del 14 luglio 2021 con chiarimenti sulla comunicazione da parte delle aziende delle istanze di lavoro agile, smart working.

Il Ministero chiarisce la la comunicazione di smart working è eseguibile esclusivamente online tramite applicativo del Ministero. Non è considerata ammissibile la comunicazione via Pec, che “non assolve l’adempimento prescritto della normativa vigente”.

