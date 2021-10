Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico date e indicazioni per l’attivazione del Bonus terme, per la registrazione degli stabilimenti termali e per la prenotazione dei contributi da parte dei cittadini.

Il bonus è stato attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 1° luglio 2021 in attuazione dell’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020. Fondo da 53 milioni di euro.

L’agevolazione per i cittadini sarà del 100% della spesa fino a un massimale di 200 euro. Senza limite Isee, non cedibile a terzi e per servizi che non siano già a carico del Sistema sanitario nazionale.

Le date:

dalle ore 12.00 del 28 ottobre registrazione stabilimenti termali;

dall’8 novembre richiesta contributi da parte dei cittadini.

Il bonus sarà gestito da Invitalia.

