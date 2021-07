Con un provvedimento del 20 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato e modificato le istruzioni per la compilazione del modello per le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione del Superbonus 110%.

Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

Le modifiche si riferiscono alle disposizioni attuative del Dl 19 maggio 2020 n.34 approvate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimenti 8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020.

Riguardano anche la possibilità di richiesta di beneficiare del 110% in caso di interventi di rimozione delle barriere architettoniche in aggiunta a eventi trainanti elencati dai commi 1 e 4, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero Superbonus 110% e Sismabonus.

Ti potrebbe interessare