Il Mise ha annunciato il 9 settembre le date per la richiesta di agevolazioni per l’industria e per la filiera conciaria, dei contributi per le realtà danneggiate dall’emergenza Covid.

Stanziati 10 milioni di euro per sostenere programmi di investimento, innovativi e sostenibili e la ricerca. Per singole imprese o per progetti integrati di distretto.

I soggetti interessati dovranno avere sede nelle seguenti Regioni:

Campania;

Lombardia;

Marche;

Toscana;

Veneto.

Qui l’elenco in dettaglio dei Comuni pubblicato con decreto il 6 settembre 2022.

Agevolazioni a fondo perduto per il 50% delle spese, limiti 50 mila e 200 mila euro, 500 mila euro a progetto in caso di integrazione di più di cinque.

Domande su Invitalia dalle 10.00 del 15 novembre 2022. Compilazione dalle 10.00 dell’8 novembre 2022.

Ti potrebbe interessare