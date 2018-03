BILBAO – In occasione della Giornata internazionale della donna Eu-Osha torna sul tema della tutela delle donne sul lavoro, la sicurezza, il benessere e l’uguaglianza nei percorsi professionali. Lo fa presentando una dichiarazione di intenti firmata da tutte le agenzie europee, sulla parità di genere negli ambienti di lavoro.

Eu-Osha ricorda come possa essere inopportuna nei luoghi di lavoro una gestione discriminatoria delle differenze di genere. In merito alle possibilità di vita e professionali che potrebbero essere offerte a una persona e quindi in merito a rischi e prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali. Nel lavoro diventano necessarie e complementari gestioni accorte e consapevoli sia dei percorsi professionali e che della salute e sicurezza sul lavoro.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment. La dichiarazione congiunta è firmata dall’EU Agencies network, il network che raccoglie tutte le agenzie europee. Tolleranza zero verso le molestie sessuali, promozione della diversità negli ambienti di lavoro, uguaglianza e contrasto a ogni discriminazione di genere. Questo il testo integrale della dichiarazione:

“Together, we the Heads of EU agencies and Joint undertakings commit to zero tolerance towards sexual harassment and we cannot and will not accept harassment of any form in our agencies. We take it upon ourselves to communicate to our staff that harassment in the workplace is never acceptable. We have committed ourselves in accordance with existing laws and particularly the staff regulation, to promote diversity at work and provide our staff with a trusted place in which to work.

Equality is one of the fundamental values on which the European Union is built. Gender-based

violence, including sexual harassment, is one of the most extreme manifestations of inequality and

discrimination.

Sexual violence and harassment contradict the principle of gender equality and equal treatment. They

constitute gender-based discrimination in employment. Cases of sexual harassment and bullying,

while significantly underreported, are a matter of health, safety and well-being in the workplace and

need to be responded to effectively and in accordance with existing laws”.

