ROMA – Il lavoratore nel contesto lavorativo. È stato lanciato da Cliclavoro un nuovo sondaggio che ha per oggetto il benessere lavorativo, in questo caso in particolare il coinvolgimento dei lavoratori e il loro comportamento.

Ambienti di lavoro intesi non solo come luogo fisico, benessere dei dipendenti, performance aziendali, valori e interazione. Il sondaggio invita a indicare in che modo ci si approccia al proprio contesto lavorativo.

Coinvolgimento, collaborazione, adattabilità, coesione e apprendimento.

Info: Cliclavoro, lavoratore nel contesto lavorativo

