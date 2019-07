Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro entra a far parte della Cesi Confederazione europea dei sindacati indipendenti. Anfos è lieta di informare i propri associati e collaboratori su questa graditissima novità. Su questo importante passaggio che stimola ancora nell’impegno, nella professionalità, nella dedizione al lavoro e alla sicurezza.

L’ingresso Anfos nella famiglia Cesi è stato decretato al termine del proprio Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019. Questo il post in merito pubblicato dalla Confederazione con la dichiarazione del segretario generale Klaus Hegger.

Ringraziando ancora Cesi per l’opportunità concessa e rimandando all’immediato futuro per ogni aggiornamento in merito, riportiamo in chiusura una breve dichiarazione del presidente Anfos Rolando Morelli.

“Anfos diventa membro della Confederazione europea dei sindacati indipendenti, una notizia aspettata e lieta.

È stato un piacere ricevere il benvenuto Cesi. Sarà un piacere collaborare in futuro e sarà un impegno, votato al sostegno delle attività Cesi e all’incrementare ancora il nostro lavoro quotidiano e abituale.

Vorrei ringraziare il Consiglio di amministrazione Cesi per averci accolto nella propria famiglia, auspicando per questa nuova collaborazione professionale i migliori sviluppi”.

