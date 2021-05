Pubblicata il 4 maggio la versione ufficiale dell’European Medical Device Nomenclature (EMDN), la nomenclatura ufficiale dei dispositivi medici che parte dall’italiano e verrà tradotta in inglese. Si tratta della nomenclatura che verrà utilizza per definire i dispositivi e anche per la registrazione nella banca dati EUDAMED.

Il 14 febbraio 2019 l’europeo Medical Device Coordination Group (MDCG) ha scelto di utilizzare l’italiana Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) come base per il futuro nomenclatore EMDN.

Il 30 aprile 2021 è stata presentata dall’Italia la proposta di nomenclatura ufficiale, è stata valutata con soddisfazione, autorizzata alla recente pubblicazione e alla conseguente traduzione.

Questo la bozza della versione in inglese in corso di valutazione.

Info: Ministero Salute nomenclatura europea EMDN

