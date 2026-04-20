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Normativa sicurezza lavoro.

Normativa sicurezza lavoro, approvvigionamenti, ispettorati in UE, Eu-Osha

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Scritto da il Ricerche

Catene di approvvigionamento e ispettorati. Sono queste due delle aree intorno alle quali si articola la sezione del sito Eu-Osha con informazioni e sostegno alle imprese sulla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

“Come aiutare le aziende di piccole e grandi dimensioni”. L’area raccoglie dati e pubblicazioni sui fattori che favoriscono oppure ostacolano la conoscenza e l’applicazione delle nome.

Le due aree che ora vengono segnalate sono:

  • Catene di approvvigionamento;
  • Ispettorati del lavoro e prevenzione.

Nella prima si analizza come la gestione dell’approvvigionamento da parte delle aziende possa influire sulla gestione della sicurezza, in particolare nei settori dell’edilizia e dell’agroalimentare. La seconda il ruolo delle ispezioni e dei servizi di prevenzione, nella prevenzione stessa, nella collaborazione e nello sviluppo di nuove soluzioni in linea con il processo digitale. In Germania, Irlanda, Norvegia, Polonia e Portogallo.

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