Pubblicato dal Ministero della Salute il Rapporto sulle attività di vigilanza sui dispositivi medici. Anno 2019. Sulle segnalazioni degli incidenti raccolte dal sistema di vigilanza che fa capo al Ministero.

6.421 gli incidenti che si sono verificati nel 2019, trend in crescita rispetto al 2018 quando le segnalazioni sono state 6.068, circa 6.000 nel 2017 e circa 5.000 nel 2016.

453 gli incidenti con di dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), anche in questo caso in crescita rispetto agli anni precedenti, nei quali ne sono stati segnalati 363 e 259.

Due le sezioni nelle quali è suddiviso il rapporto: dati e analisi 2019; approfondimenti su tematiche come protesi mammarie, dispositivi medici del settore cardiocircolatorio, dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, falsificazioni dei dispositivi.

Ti potrebbe interessare