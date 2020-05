(Elenco aggiornato al 12 maggio 2020). Pubblicato da Inail il nuovo elenco dei Dpi approvati in procedura di validazione straordinaria in deroga, in quanto soggetto attuatore degli interventi di Protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, con procedura affidata dall’art. 15 del decreto Cura Italia.

2.458 le pratiche processate finora, di cui 96 approvate, ovvero il 4%. 1% Dpi già marcati CE, 95% non conformi e tra questi 5% non valutabili come Dpi, 12% simil mascherine chirurgiche, 73% assenza requisiti qualità e sicurezza. (L’elenco completo).

La valutazione si riferisce a singoli modelli di dispositivi presentati e non quindi a un’intera produzione/importazione di una stessa impresa.

Info: Inail, report 4 maggio validazione straordinaria Dpi

La nuova procedura per richieste utilizzabile dal 13 maggio

