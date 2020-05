Dpi. Inail informa di aver modificato la procedura di invio richieste per la validazione straordinaria dei Dpi.

La procedura non sarà più attraverso Pec ma con il nuovo servizio online Art. 15 Validazione DPI. La Pec utilizzata finora non sarà più attiva a partire dal 13 maggio. Le richieste non completate già inviate, dal 13 maggio dovranno essere inviate di nuovo.

Online il manuale e le Faq.

Info: Inail nuova procedura richiesta validazione Dpi

Elenchi Dpi validati 4 maggio 2020

