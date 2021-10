Dal 4 ottobre è possibile inviare la domanda per il Bonus sanificazione e Dpi, per il credito d’imposta del 30% delle spese giugno-agosto 2021, da Decreto Sostegni Bis, è quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate nella nota del 4 ottobre 2021.

L’arco temporale per l’invio della richiesta è 4 ottobre – 4 novembre 2021. Modelli e modalità invio domanda sono stati pubblicati dall’Agenzia il 15 luglio scorso. Possono accedere al beneficio titolari di impresa, arti e professioni, enti non commerciali, Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Credito utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione. Massimale 60mila euro. Fondo di 200 milioni di euro. Le percentuali di rimborso date dal rapporto richieste – risorse disponibili verranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre.

Scheda informativa

Tutti i termini del Bonus sanificazione sono riassunti in una nuova scheda informativa appena pubblicata.

Domande esclusivamente online.

