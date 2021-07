Impatto del telelavoro durante la pandemia Covid, transfrontalieri e sicurezza sociale. Questi temi del rapporto pubblicato il 29 luglio dall’Ela Autorità europea sul lavoro che ha analizzato le misure attivate dagli Stati UE per un approccio flessibile all’organizzazione lavorativa.

Legislazione in vigore e scadenza, le restrizioni che hanno interessato e stanno interessando i lavoratori transfrontalieri in termini sanitari per lo svolgimento del lavoro nello Stato nel quale sono assunti. I cambiamenti e gli adattamenti delle differenti normative sociali.

Un rapporto affiancato da singole schede analitiche per ogni Paese, strutturate su uno stesso schema di domande che consente una lettura comparata immediata, affiancato da un breve riepilogo delle principali misure in vigore

Nella scheda riguardante l’Italia sono evidenziati ad esempio gli accordi bilaterali Italia – Svizzera del 20 giugno 2020, porogati poi nel maggio 2021 al 31 dicembre 2021 e un accordo simile siglato dall’Italia con il Principato di Monaco il 10 maggio 2021.

