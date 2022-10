Pubblicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro con nota del 26 ottobre 2022 i dati dell’attività di vigilanza condotta dal 1° gennaio al 30 settembre 2022 in materia salute e sicurezza sul lavoro.

L’Ispettorato su input della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro ha condotto nei primi nove mesi del 2022 12.522 ispezioni in materia di salute e sicurezza, in ogni settore lavorativo ma con maggiore attenzione riservata all’edilizia. Questi in elenco i risultati dell’attività:

irregolarità riscontrate nell’83% dei casi ;

; 6.196 i provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa ;

; delle sospensioni 4.085 per personale in nero, 2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza;

l’83% delle imprese sospese ha provveduto alla regolarizzazione.

Così il direttore dell’Inl Bruno Giordano: “Al 21 ottobre 2021, data di

entrata in vigore del Decreto Legge 146, convertito nella Legge 215, nello stesso periodo preso in considerazione dall’ultimo report (1 gennaio-30 settembre) erano solo 9 le sospensioni determinate da motivi di sicurezza, a fronte delle 2111 registrate nel 2022. Ciò dimostra che l’incremento dell’attività dell’Ispettorato del Lavoro porta a risultati immediati e positivi per i lavoratori e per le stesse imprese, che possono mettersi a norma senza interruzione dell’attività. La legalità del lavoro deve essere sentita come bene comune”.

