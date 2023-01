Sostenere la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro – Sistemi europei di ispezione del lavoro con sanzioni e misure standardizzate. Questo il nuovo documento pubblicato da Eu-Osha che affronta il sistema ispettivo dei vari Paesi dell’Unione europea e le relative sanzioni.

Il documento, in inglese, analizza il ruolo delle ispezioni nella vigilanza sull’applicazione della normativa sia nazionale che europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il ruolo nella promozione della cultura della sicurezza.

Come agisce differenziandosi in ogni Paese e i diversi sistemi sanzionatori presenti nell’Unione europea. Le strategie possibili per la prevenzione.

L’indice del documento:

“Cosa è richiesto dalla legge in termini di SSL;

Chi applica la SSL: funzioni e responsabilità ;

; Opzioni sanzionatorie;

Gli effetti delle attività di regolamentazione sulla SSL;

Condurre ispezioni sul lavoro per supportarne la conformità;

Strategie per supportare la conformità;

Metodologia;

Dati demografici dei partecipanti;

Risultati principali ;

; Generalizzare alla più ampia comunità dell’Ispettorato del lavoro;

Caratteristiche richieste di qualsiasi misura di SSL proposta;

Potenziale delle misure esistenti;

Utilizzo dei rapporti degli ispettorati;

Proporre le metriche per la misurazione della sicurezza sul lavoro;

Miglioramento delle ispezioni”.





