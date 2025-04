Rapporto annuale attività di vigilanza 2024. Pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro il documento che riassume i dati derivanti dall’attività ispettiva condotta nel 2024 da Inl, Inps e Inail.

Questo il documento integrale, ne riassumiamo in elenco i dati :

158.069 accessi totali, +42% sul 2023;

80.245 gli illeciti rilevati, ovvero il 74% del totale;

120.442 le violazioni riguardanti i singoli lavoratori, di queste 19.008 per lavoro nero e 13.458 interposizioni fittizia di manodopera, 1.226 caporalato;

83.330 violazioni della normativa in materia salute e sicurezza sul lavoro, +127%;

15.002 sospensioni di attività imprenditoriale, di queste il 37% per violazioni della sicurezza;

12.521 le revoche delle attività;

pari a 200.000.000 di euro i contributi previdenziali non versati;

16.255 segnalazioni , il 51% delle richieste di intervento hanno fatto ricorso a conciliazione monocratica.

Per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione condotte dall’Ispettorato, sono stati 955 gli incontri realizzati. Così Danilo Papa, direttore dell’Ispettorato del lavoro: “Nel 2025 l’Ispettorato prevede un impegno ancor maggiore, soprattutto in ambito salute e sicurezza sul lavoro, grazie anche all’immissione, nella seconda parte dell’anno, di nuove unità ispettive. In ambito prevenzione e promozione, saranno inoltre incrementate le iniziative di sensibilizzazione sui rischi connessi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché le campagne informative per promuovere i vantaggi del lavoro regolare e contrastare il lavoro sommerso”.

Ti potrebbe interessare