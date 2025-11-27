  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute

inl-chiarimenti-lavoro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, norme, aggiornamenti.

Ministero Lavoro, Inl centrale per la sicurezza sul lavoro

Scritto da il Ministero del Lavoro

Ispettorato nazionale del lavoro centrale nella sicurezza sul lavoro. Così nella nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre.

Il Ministero ha riassunto gli impegni degli ultimi due anni attraverso i quali l’Ispettorato è stato reso ancora centrale nelle politiche di tutela della sicurezza e nella vigilanza:

  • indennità di amministrazione personale del Ministero del Lavoro;
  • procedure concorsuali 2024 per 750 nuovi ispettori;
  • incremento di 300 unità da Decreto sicurezza;
  • incremento dirigenziale;
  • incrementi nel Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro con 150 unità;
  • 30 milioni al Fondo efficientamento;
  • somma forfettaria per le missioni, esenzione spese processuali, copertura sanitaria integrativa, perequazione.

