Ispettorato nazionale del lavoro centrale nella sicurezza sul lavoro. Così nella nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre.
Il Ministero ha riassunto gli impegni degli ultimi due anni attraverso i quali l’Ispettorato è stato reso ancora centrale nelle politiche di tutela della sicurezza e nella vigilanza:
- indennità di amministrazione personale del Ministero del Lavoro;
- procedure concorsuali 2024 per 750 nuovi ispettori;
- incremento di 300 unità da Decreto sicurezza;
- incremento dirigenziale;
- incrementi nel Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro con 150 unità;
- 30 milioni al Fondo efficientamento;
- somma forfettaria per le missioni, esenzione spese processuali, copertura sanitaria integrativa, perequazione.
