Ispettorato nazionale del lavoro centrale nella sicurezza sul lavoro. Così nella nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre.

Il Ministero ha riassunto gli impegni degli ultimi due anni attraverso i quali l’Ispettorato è stato reso ancora centrale nelle politiche di tutela della sicurezza e nella vigilanza:

indennità di amministrazione personale del Ministero del Lavoro;

procedure concorsuali 2024 per 750 nuovi ispettori ;

; incremento di 300 unità da Decreto sicurezza;

incremento dirigenziale;

incrementi nel Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro con 150 unità;

30 milioni al Fondo efficientamento;

somma forfettaria per le missioni, esenzione spese processuali, copertura sanitaria integrativa, perequazione.

