Amianto. Con nota del 20 gennaio Eu-Osha segnala delle linee guida europee e la recente raccomandazione sull’elenco delle malattie professionali utili per la lotta all’amianto e ai rischi professionali e per la salute che ne derivano.

La raccomandazione è la 2025/2609 che ha aggiornato nell’allegato I e II l’Elenco europeo delle malattie professionali e l‘Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I. Nel quale allegato I viene richiamato come “opportuno aggiungere le seguenti malattie correlate all’amianto: cancro della laringe causato dall’amianto (in sostituzione dell’attuale voce «cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto» nell’allegato II della raccomandazione), cancro ovarico causato dall’amianto, placche pleuriche con compromissione funzionale dei polmoni causate dall’amianto e versamento pleurico non

maligno causato dall’amianto. Inoltre, nell’allegato II è opportuno aggiungere le seguenti malattie: cancro del colon causato dall’amianto, cancro del retto causato dall’amianto e cancro dello stomaco causato dall’amianto”

Secondo quanto riportato dalla stessa raccomandazione il 75% tumori professionali riconosciuti in UE è correlato all’amianto.

La nota Eu-Osha affianca la raccomandazione alle linee guida Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work. Degli orientamenti operativi e casi studio sulla gestione in sicurezza dell’amianto. Questo l’indice:

Quadro giuridico;

E lementi chiave della gestione della sicurezza ;

; Valutazione e gestione del rischio amianto;

Identificazione dell’amianto;

Monitoraggio dell’aria;

Esposizione passiva;

Misure di controllo ;

; Formazione ;

; Sorveglianza sanitaria;

Gestione degli incidenti;

Gestione dei rifiuti;

Edifici ;

; Navi, treni, aerei, veicoli e macchinari;

Estrazione mineraria ed estrattiva;

Ingegneria Civile;

Servizi di emergenza.

